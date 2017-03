Diabeł i tabliczka czekolady. W piątek prapremiera w Teatrze Osterwy

W piątek w Teatrze Osterwy prapremiera sztuki „Diabeł i tabliczka czekolady” w reżyserii Kuby Kowalskiego. To sceniczna wersja głośnej książki Pawła Piotra Reszki pod tym samym tytułem. Autor, specjalista od reportażu społecznego lubelskiej „Gazecie Wyborczej”, otrzymał za książkę nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Dla kontrowersyjnych tekstów o losach bohaterów wypchniętych na margines i stworzenia silnej wspólnoty aktorów z widzem – zobaczymy spektakl siedząc na scenie.

– Nie ma tradycyjnego podziału na scenę i widownię, nie ma nawet podziału na scenografię, scenę i widownię. Jest taki pomysł, żeby była to powieść o wspólnocie. I też pytanie o to, na ile jesteśmy w stanie być wspólnotą tutaj. Na ile jesteśmy w stanie być otwarci, empatyczni, przez półtorej godziny być razem i współodczuwać – mówi Kuba Kowalski, reżyser przedstawienia.

Nowa przestrzeń to mniejsza ilość miejsc. Zamiast 317 – w jest 128 miejsc na plastikowych skrzynkach. – W spektaklu mamy opowieść w opowieści, jedna opowieść zahacza o drugą, aktorzy występują w różnych rolach. Ludzie wykluczeni, ludzie z marginesu, ludzie którzy nie dochodzą do głosu. Nie są to bohaterowie wielkich dramatów, ale ludzi bliscy codziennego życia – mówi Kowalski.

Widzowie pierwszych rzędów też zagrają w spektaklu. Na przykład poczują metodę misiaczków.

Reżyseria i adaptacja Kuba Kowalski, adaptacja i dramaturgia Julia Holewińska. Scenografię i kostiumy do spektaklu zrobiła Agata Skwarczyńska, muzykę Radek Duda, za ruch sceniczny odpowiada Katarzyna Chmielewska, światła reżyseruje Damian Pawella. Najbliższe spektakle: 1 kwietnia – godz. 19, 2 kwietnia – godz. 16, 4 kwietnia – godz. 19.

W piątkowym Magazynie Dziennika Wschodniego rozmowa z Pawłem Piotrem Reszką, autorem książki „Diabeł i tabliczka czekolady”