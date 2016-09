Dotacja na COZL nie przepadnie?

– Chodzi tu o dwa projekty – rozbudowę i wyposażenie. W związku z tym, że opóźni się rozbudowa, opóźni się też wyposażenie placówki. Stąd konieczność przesunięcia, bo termin zakończenia inwestycji był wyznaczony na koniec tego roku – mówi Beata Górka, rzecznik marszałka województwa lubelskiego. – W związku z tym, że oba projekty finansowane są nie tylko z budżetu państwa, ale też województwa, musieliśmy zadeklarować, że zabezpieczymy też środki. Pismo zostało już wysłane.

Szacunkowy termin zakończenia prac to połowa przyszłego roku. Na pierwszy projekt, dotyczący rozbudowy COZL potrzeba ok. 32 mln zł (ok. 12 mln z budżetu województwa i ok. 19 mln zł z budżetu państwa). Wyposażenie będzie kosztowało ok. 15 mln zł (7,5 mln z budżetu województwa i drugie tyle z budżetu państwa).

Pierwszy wniosek urzędu marszałkowskiego w tej sprawie nie był kompletny. Jak tłumaczy urząd wojewódzki, brakowało uzasadnienia.

– Wniosek jeszcze do nas nie dotarł. Po otrzymaniu pisma i jego przeanalizowaniu wojewoda będzie mógł złożyć go w Ministerstwie Finansów. Wojewodzie zależy, żeby zrobić to jak najszybciej, żeby dotacja nie przepadła – mówi Marek Wieczerzak z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.