Dużo zmian dla podróżnych z Lublina. Autobusy zastąpią pociągi, zmiany w odjazdach

Dużo zmian czeka od czwartku podróżnych wyruszających koleją z Lublina. Do Rzeszowa zamiast pociągów pojadą autobusy, komunikacja zastępcza przejmie także trasy do Kraśnika i Szastarki, a na stacji Lublin inaczej zorganizowane będą odjazdy na lotnisko.

Wczorajsze zapowiedzi zmian różnią się od tych ogłaszanych przez kolej jeszcze kilka i kilkanaście dni temu. W samym Lublinie nie dojdzie na razie do zamknięcia podziemnego przejścia między peronami, a tymczasowy peron 4 przejmie nieco inne pociągi niż zapowiadano. Aktualne pozostają za to komunikaty co do zmian na torach prowadzących w stronę Kraśnika i Rzeszowa.

Od 1 marca pasażerowie pociągów regionalnych do Kraśnika i Szastarki będą dowożeni pociągiem ze stacji Lublin tylko do przystanku Lublin Zemborzyce. Tutaj czeka ich przesiadka w autobus komunikacji zastępczej. Podróż do Kraśnika wydłuży się z tego powodu o pół godziny.

Dlaczego kolej nie zdecydowała się wozić pasażerów autobusami już od samego Dworca Głównego? – Bo pociąg jedzie szybciej – odpowiada Zofia Dziewulska z Lubelskiego Oddziału Przewozów Regionalnych. Autobus musiałby jechać naokoło przez Krochmalną, Nadbystrzycką oraz Janowską, co jeszcze bardziej wydłużyłoby podróż.

Pociągi PKP Intercity z Lublina do Rzeszowa mają być zastąpione autobusami na całej długości trasy. Z tego powodu czas podróży wydłuży się do ponad czterech godzin.

Również od jutra na stacji Lublin inaczej zorganizowana będzie odprawa podróżnych. Pociągi na lotnisko w Świdniku będą odjeżdżać z tymczasowego peronu 4 zbudowanego na wiadukcie kolejowym nad ul. Kunickiego. Jeżeli ktoś usłyszy z głośnika, że pociąg „odjedzie z toru 111”, to powinien się kierować właśnie tam. Do tymczasowego peronu można będzie się dostać przejściem podziemnym, ale tylko do 10 marca włącznie.

Od 11 marca wprowadzone mają być następne zmiany. Z tymczasowego peronu mają odjeżdżać (i przyjeżdżać) nie tylko pociągi na lotnisko, ale też do Chełma, przynajmniej takie są zapowiedzi kolejarzy.

Przejście podziemne zostanie zamknięte i z tego powodu na peron 4 trzeba będzie chodzić naokoło przez ul. Pocztową i Kunickiego, zaś z peronu 1 na 2 trzeba będzie iść przez tory. Zmieni się wtedy również rozkład jazdy, w którym uwzględniony będzie czas na przesiadki wymagające spacerów. – To będzie od 12 do 15 minut – mówi Dziewulska i zapewnia: – Sprawdzaliśmy, to wystarczający czas na przejście z peronu na peron.

Przystanki regionalnej komunikacji zastępczej

• Lublin Zemborzyce: przy przystanku kolejowym • Krężnica Jara: przystanek ZTM • Majdan: przystanek autobusowy Strzeszkowice duże • Niedrzwica: przy dworcu • Niedrzwica Kościelna: ul. Lipowa, przy szkole • Leśniczówka: podjazd przy przystanku • Wilkołaz Wieś: przystanek przy sklepie Lewiatan • Wilkołaz: przystanek przy stacji paliw • Pułankowice: obok zajazdu Marta • Kraśnik: przystanek przy zarządzie dróg • Kraśnik: przed dworcem PKP • Sulów: obok posesji 73 • Szastarka: przed dworcem PKP