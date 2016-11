"Dwa Królestwa". Książka zaprezentowana w Lublinie

Biskup Chomyszyn żył w latach 1867 – 1945. Został aresztowany przez NKWD, zmarł w więzieniu w Kijowie. „Dwa Królestwa” to część jego pamiętników, które ocalały po wojnie. Duchowny krytycznie oceniał w nich ukraiński nacjonalizm.

Włodzimierz Osadczy, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, współorganizator czwartkowego spotkania, podkreślał, że bp Chomyszyn „miał odwagę nazwać zło po imieniu”. – Ostrzegał swój naród przed herezją nacjonalizmu, która zaczęła się szerzyć w latach 30. Przestrzegał przed niebezpieczeństwem, które może się zdarzyć, i jak wiemy zdarzyło się.

Książkę wydało w języku ukraińskim Centrum Ucrainicum KUL. – Czekamy na wydanie tej książki w języku polskim, bo będzie to niezwykle interesująca lektura dla nas wszystkich – przyznał Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, który był jednym z prelegentów. – Czytałem o tej książce, o tym co się wokół niej już działo. Może ona przynieść pozytywne efekty.

W spotkaniu w Lublinie uczestniczył także m.in. ks. Ihor Pełechatyj, redaktor i wydawca pamiętników. Przygotowywał on również dokumenty niezbędne do beatyfikacji biskupa Chomyszyna. Duchownego beatyfikował w 2001 r. we Lwowie papież Jan Paweł II.