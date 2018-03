Dzień wagarowicza w Lublinie. Policja ostrzega

Dzisiaj rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, to jeden z ulubionych dni uczniów, którzy obchodzą nieformalne święto "dnia wagarowicza"

Jak informuje lubelska policja, dlatego właśnie dzisiaj policjanci będą szczególnie kontrolować miejsca, gdzie gromadzi się młodzieży. Będą patrolować okolice szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, centra handlowe, parki i dworce.

- Będziemy zwracali uwagę na miejsca, w których będą odbywa się imprezy o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym z udziałem dzieci i młodzieży. Pod szczególnym nadzorem znajdą się punkty sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania sprzedaży alkoholu małoletnim oraz miejsca, gdzie może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych - wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek z KWP Lublin.

Policja zapowiada też, że będzie się przyglądać młodym kierowcom.

- Przy okazji apelujemy do rodziców i opiekunów nieletnich o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co robią, gdzie i z kim przebywają dzieci i młodzież - apeluje nadkom. Laszczka-Rusek.

Jak tłumaczy policjantka, najczęstszą przyczyną negatywnych zdarzeń z udziałem młodych ludzi, jest brak należytej opieki nad nimi.