Dzisiaj sesja budżetowa Rady Miasta Lublin. O czym jeszcze będą decydować radni?

Miasto może się stać współprowadzącym Muzeum Lubelskie, to od Zamku, Bramy Krakowskiej i kilku innych placówek. Teraz jest ono prowadzone przez samorząd województwa oraz ministra kultury. Prezydent chce dołączyć do tego grona, co dałoby miastu wpływ na działalność muzeum, ale też wiązałoby się z jego współfinansowaniem. Wszystko zależy od radnych.

Prezydent chce sprzedać budynek na rogu ul. 3 Maja i I Armii Wojska Polskiego. Teraz działa tu sanepid, który chce się stąd wyprowadzić do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Miasto mogłoby wykorzystać budynek na swoje potrzeby, ale według prezydenta remont byłby tak kosztowny, że lepiej budynek sprzedać. Radni zdecydują, czy prezydent będzie mógł to zrobić. Ten, kto kupi budynek, nie będzie mógł go zburzyć, bo to zabytek.

Będzie gorąco

Dzisiejsze obrady mogą być burzliwe za sprawą debaty nad budżetem. Jego projekt krytykowany jest przez opozycyjny klub PiS m.in. za wzrost zadłużenia i za to, że prezydent chce nadal sprzedawać miejskie nieruchomości. – W mieście dokonuje się wyprzedaży wszystkiego, co się nie rusza – twierdzi Tomasz Pitucha, szef klubu radnych PiS. Jego członkowie mówią, że w projekcie brakuje im wielu ważnych inwestycji, np. przebudowy ul. Kalinowszczyzna, Nałkowskich, Głębokiej i Zana. Z kolei przebudowa Al. Racławickich, zdaniem Pituchy, jest zbędna. – To robienie autostrady w centrum miasta – mówi radny.

Rzeczniczka prezydenta odpowiada, że dług miasta rośnie w podobnym tempie, jak dług państwa, a miejskie nieruchomości sprzedawane są po to, by Ratusz mógł pozyskać pieniądze na wkład własny do inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską, bo to one są teraz najważniejsze. – Unijne dofinansowanie pokrywa zwykle trzy czwarte kosztów inwestycji – tłumaczy Beata Krzyżanowska. Twierdzi też, że w budżecie jest wiele ważnych inwestycji, a wszystkiego nie da się zrealizować w jednym czasie, bo potrzeby miasta są o wiele większe od jego możliwości finansowych.