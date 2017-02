Dzisiaj Światowy Dzień Kota

Dziś Światowy Dzień Kota. Z tej okazji Karuzela Sztuki we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt zorganizowała zbiórkę. Koce, ręczniki, pościel (bez wypełnienia), sucha i puszkowana karma. Jeszcze do niedzieli można przynosić te rzeczy do Centrum Kultury. Specjalnie oznaczone pudełka czekają zaraz przy wejściu w okolicach szatni. Zebrane rzeczy trafią do schroniska.