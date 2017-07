EJC 2017 w Lublinie. Będą żonglować miastem

Konwencja zacznie się w sobotę. Wiele wydarzeń będzie dostępnych w przestrzeni publicznej, zupełnie za darmo. Już pierwszego dnia na placu przy Aqua Lublin zaplanowano Igrzyska Żonglerskie, początek o godzinie 13.

Biletów nie trzeba też na wielki spektakl otwierający konwencję, który ma się rozpocząć w niedzielę o godz. 19 na pl. Litewskim. Wcześniej przez miasto przejść ma parada żonglerów, która wyruszy o godzinie 17 ze strefy ogniowej miasteczka w parku Ludowym. Do parady może dołączyć każdy, bez względu na to, czy zna jakieś sztuczki.

A sztuczek też będzie można się nauczyć i to za darmo. Każdego dnia konwencji zaplanowano otwarte warsztaty cyrkowe obok amfiteatru w parku Ludowym. Można tam wpadać między godz. 16 a 19, jedynie w najbliższą niedzielę nauka ma się odbywać między godz. 14 a 17.

Bez opłat zobaczyć mamy także pokazy Nocy Ognia. Artyści zadziwiający płomieniami będą występować przed Centrum Kultury, na pl. Po Farze oraz na Rynku w niedzielę od godz. 20.30, zapewne do późnej nocy. Kolejna okazja nadarzy się w poniedziałek o godz. 21, kiedy to rozpocząć ma się gala ogniowa na pl. Litewskim. A jeśli ktoś ognia się nie boi to od 22 do 29 lipca będzie mógł spróbować swoich sił w otwartej strefie ogniowej, która będzie czekać na niego w parku Ludowym od godz. 22 do 3 w nocy.

Poza darmowymi imprezami są też spektakle, na które można zdobyć – z jednodniowym wyprzedzeniem – bezpłatne wejściówki rozprowadzane poprzez stronę internetową evenea.pl.

Ale konwencja żonglerska to zwłaszcza spotkanie pasjonatów z różnych zakątków świata. Będą mieszkać w namiotach i dzielić się umiejętnościami. Imprezować pewnie też. Ten, kto zechce, może pomieszkać wśród nich, rozbijając namiot niczym równoprawny uczestnik, mieć dostęp do wszystkich spotkań warsztatowych, spektakli i turniejów. Umożliwia to specjalny bilet dla mieszkańców Lublina (kosztuje 60 zł i jest dostępny w hali Targów Lublin), z którym można spędzić w miasteczku cały dzień, aż do południa dnia następnego. Dzieci do lat 9 wchodzą za darmo, koniecznie pod opieką osoby dorosłej.