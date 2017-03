"Esbek to esbek, kapuś to kapuś". Wojewoda nie wie czy mówił o KOD

Esbek to esbek, kapuś to kapuś – wojewoda nie wie, czy jego słowa dotyczą działaczy KOD, bo ich nie zna. Zapewnia, że mówiąc o „potomkach byłych esbeków i tajnych kapusiów”, nikogo nie obraził.

Chodzi o słowa, jakie wojewoda Przemysław Czarnek wypowiedział podczas organizowanego 26 lutego przez Obóz Narodowo-Radykalny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na placu Zamkowym powiedział zebranym, że „żołnierze wyklęci” walczyli o niepodległość dzisiejszej Rzeczpospolitej.

– My to wiemy. I tej wiedzy nie odbiorą nam i nie zafałszują malutkie garstki potomków ubeków, Sowietów, komunistów powojennych, byłych esbeków i tajnych kapusiów. Malutkie garstki, które stanowią trzon tych, którzy dzisiaj mówią, że walczą o demokrację. Walczyć o demokrację w sytuacji, kiedy ona jest, to rzeczywiście jest wielki honor – mówił Czarnek.