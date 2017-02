Ewa Chodakowska w Lublinie. Pełna hala na treningu

Trening Be Active Tour powered by Nałęczowianka odbył się w niedzielę w Centrum Sportu Akademos na lubelskim Czechowie. W ramach cyklu warsztatów, które odbywają się w 15 miastach Polski, Ewa Chodakowska zachęca do aktywności fizycznej i udowadnia, że ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nawet w domu, z butelką wody zamiast hantli.