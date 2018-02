Gdzie najlepiej studiować prawo? Wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze [ranking]

Pod koniec września ubiegłego roku przystąpiło do nich prawie osiem tysięcy absolwentów 40 uczelni publicznych i niepublicznych oraz czterech uczelni zagranicznych. Zdało 4325 osób, czyli 54,1 proc. kandydatów.

Trzech na czterech absolwentów KUL zdających egzamin na aplikacje prawnicze uzyskało wynik pozytywny. Najstarsza lubelska uczelnia zajęła pod tym względem piąte miejsce w kraju. Także UMCS uplasował się powyżej średniej krajowej.

Najlepiej, podobnie jak w latach wcześniejszych, wypadli studenci, którzy ukończyli Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (85.97 proc uzyskało wynik pozytywny). Drugie miejsce zajął Uniwersytet Łódzki (77,55 proc.), a trzecie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,46 proc.). Za podium uplasował się Uniwersytet Warszawski (72,23 proc.), a tuż za nim Katolicki Uniwersytet Lubelski, ze zdawalnością na poziomie 72,14 proc. Na aplikacje dostało się 101 ze 140 zdających, co jest najlepszym wynikiem w historii najstarszej lubelskiej uczelni.

– Bardziej niż z miejsca w zestawieniu, cieszymy się z regularnego postępu. Od kilku lat te wyniki są coraz lepsze. Jeszcze trzy lata temu byliśmy w drugiej dziesiątce – podkreśla dr hab. Krzysztof Wiak, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. – Nie popadamy w euforię, ale to dowód na to, że nasza praca przynosi efekty, a wysoka zdawalność nie jest dziełem przypadku. Dokonujemy corocznej reformy studiów, położyliśmy nacisk na to, aby zajęcia miały charakter praktyczny. Studenci uczą się kazusów, nie ma przygotowywania referatów. Z punktu widzenia pracowników wymaga to większej dyscypliny i przygotowania, ale to skutkuje nie tylko dobrymi wynikami, ale rozwojem wydziału.

Wynik powyżej średniej krajowej osiągnęli także przystępujący do egzaminów na aplikacje korporacyjne absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ze 175 kandydatów zdało 105 osób, co oznacza zdawalność równą 60 proc.

W przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zestawieniu ujęto także absolwentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Na aplikacje dostały się cztery z dziewięciu przystępujących do egzaminów osób, co oznacza zdawalność 44,4 proc.

>>>