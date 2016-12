Głuche telefony w Urzędzie Marszałkowskim. Od roku urzędnicy mają problem z brakiem zasięgu

Wbrew pozorom to duży problem. Przecież urząd odwiedzają różni goście i petenci. Dla nich może to być bardzo kłopotliwe – przekonuje jeden z radnych (fot. Maciej Kaczanowski)

Od przeprowadzki Urzędu Marszałkowskiego do nowego budynku przy ul. Grottgera minął rok. Ale urzędnicy wciąż jeszcze nie poradzili sobie z problemem braku zasięgu sieci komórkowych.

W grudniu ubiegłego roku blisko siedmiuset podległych marszałkowi pracowników wyprowadziło się z pomieszczeń w gmachu przy ul. Spokojnej wynajmowanych od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szybko okazało się, że w wielu miejscach nowej nowoczesnej siedziby są spore problemy z zasięgiem sieci telefonii komórkowej. Przekonywali się o tym chociażby dziennikarze, próbujący skontaktować się z biurem prasowym czy urzędnikami. Tłumaczono im wówczas, że wkrótce problemem zajmie się operator, który ma zamontować urządzenia wzmacniające sygnał.

Minął rok, a problem wciąż jest aktualny. Kilka dni temu podczas obrad jednej z sejmikowych komisji mówił o tym radny Piotr Rzetelski (PSL).

– Zgłosiłem brak możliwości kontaktu z wyborcami, bo na parterze i pierwszym piętrze budynku wciąż nie ma zasięgu. Może się to wydawać błahe, ale wbrew pozorom to duży problem. Przecież urząd odwiedzają różni goście i petenci. Dla nich też może to być kłopotliwe – mówi Rzetelski.

Kilka miesięcy temu urząd zmienił operatora sieci telefonii komórkowej.

– Poprzedni nie był w stanie wywiązać się z tego, czego oczekiwaliśmy. Po zmianie zasięg znacznie się poprawił, ale wciąż są miejsca, w których wciąż go nie ma. Odczuwają to zwłaszcza ci, którzy korzystają z innych sieci – przyznaje Beata Górka, rzecznik prasowy marszałka województwa. – Liczymy się z tym, że będziemy musieli ponieść koszty związane z poprawą sygnału. W skali całego budynku może to być wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych – mówi Górka.

Kłopoty z zasięgiem to nie jedyne uwagi, jakie radni mieli po przeprowadzce do nowej siedziby. Rok temu pisaliśmy o zastrzeżeniach dotyczących sali, w której miały odbywać się posiedzenia sejmiku województwa. Znajduje się ona w sąsiadującym z urzędem i wybudowanym w tym samym czasie Lubelskim Centrum Konferencyjnym, które także zostało sfinansowane z budżetu samorządu.

Zdaniem radnych opozycji proponowane pomieszczenie było niefunkcjonalne, nie było w nim miejsc dla dziennikarzy i publiczności, a oni sami nie mogliby w nim komfortowo posługiwać się dokumentami i służbowymi laptopami. Ostatecznie obrady sejmiku odbywają się w największej sali LCK.