Przestrzeń łącząca modę, sztukę i nail bar, czyli „Górna 10 studio” otwiera się już jutro. To pierwsze tego typu miejsce w mieście

Motorem napędowym do otwarcia studia była moja mama, która stwierdziła, że skoro studiuję malarstwo i projektowanie ubioru to mogłabym połączyć te dwie pasje – mówi Dagmara Furmaniak, właścicielka górna 10 studio. – Chciałam, żeby w stworzonej przeze mnie przestrzeni kwestie zakupów były na drugim miejscu. Najważniejszy ma być klient, który ma się poczuć u nas jak w domu.

Dlatego osoby odwiedzające studio zostaną poczęstowane kawą z lodami lub herbatą. Będą mogły też zdecydować, jakiej muzyki chcą posłuchać.

- Stawiamy na atmosferę i budowanie osobistej relacji – podkreśla Dagmara Furmaniak.

Górna 10 studio będzie łączyć strefę art, czyli przestrzeń artystyczną, w której organizowane będą wystawy i sesje zdjęciowe z miejscem oferującym zabiegi pielęgnacyjne i stylizację paznokci oraz strefa STORE – w której znalazły się starannie wyselekcjonowane marki dotąd niedostępne w Lublinie. Kupić będzie można m.in. kreacje Ani Kuczyńskiej, The Odder Side, Le Petit Trou, Risk made in Warsaw, Mariusza Przybylskiego, UMIAR Chylak, Pavlas, Lebrand i Belmondo.

- Bardzo starannie selekcjonowałam wybrane marki – przyznaje właścicielka. – Chciałam żeby pojawiły się kreacje dla wszystkich klientów i na wszystkie okazje. Dla osób w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i o różnych portfelach. Kreacje dostępne u nas będą też przystępne cenowo.

Górna 10 studio otworzy się już w sobotę o godz. 14.00. Jeszcze przed oficjalną częścią, na godzinę 12:.00, zaplanowano warsztaty dotyczące stylizacji biznesowych, doboru ubrań oraz kolorów prowadzone przez stylistkę. Żeby wziąć w nich udział trzeba zapisać się drogą mailową media.gorna10studio@gmail.com.

Podczas oficjalnego otwarcia będzie też można obejrzeć wystawę mebli modułowych RST zaprojektowanych przez pochodzącą z Lublina Beatę Polak

Górna 10 studio będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 18. W sobotę od godz. 10 do 15.