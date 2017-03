Happy Kids 2017. Konkurs piosenki angielskiej w „Krasnalu”

Nie pękłam – powiedziała z ulga 4-letnia Lena, która brawurowo wykonała „If You Happy” podczas piątkowego konkursu piosenki angielskiej „Happy Kids 2017” w Turce w gm. Wólka.

Pozostałe przedszkolaki radziły sobie równie dobrze. – Chcielibyśmy każdemu z dzieci przyznać pierwsze miejsce, ale konkurs musi pozostać konkursem – mówił wójt gminy Wólka Edwin Gortat, który gratulował maluchom występów, a ich wychowawcom świetnie wykonanej pracy.

Konkurs zorganizowały Niepubliczne Przedszkola „Krasnal”, a gościny małym artystom udzieliło przedszkole „Krasnal” na osiedlu „Borek” w Turce w gm. Wólka.

W kategorii dzieci 4 i 5-letnich pierwsze miejsce zajęła Lena Sobolewska z piosenką „If You Happy” („Krasnal” w Turce). Drugie miejsce przyznano Martynie Flis z przedszkola „Stokrotka” w Pliszczynie, która pięknie zaśpiewała „My Teddy Bear”. Na podium znalazła się także Alicja Mendel z przedszkola „Pliszka” w Pliszczynie za kapitalne wykonanie „Happy Mothers Day Song – I Love My Mummy”.

W kategorii dzieci 6-letnich wygrał Miłosz Górski z przedszkola „Aniołek” w Kijanach – nagrodzono go za świetne wykonanie piosenki „Chop, Chop, Chop”. Drugi był Igor Drozd z NP „Krasnal II” w Lublinie, który zachwycił jurorów piosenką „Balance On One Foot”. Trzecie miejsce przyznano Zuzannie Szewczyk z Oddziału Przedszkolnego w Świdniku Małym.

– To była już dziewiąta edycja „Happy Kikds – mówi właściciel „Krasnali” Stanisław Szust. – Za rok mamy jubileusz. Już dziś zapraszam na to wydarzenie.