Historia Inków na Zamku Lubelskim

Powstanie manuskryptu kroniki opisującej dzieje Inków datuje się na 1615 r. – Kronika autorstwa Felipe Guaman Poma de Ayala to 1200-stronicowy manuskrypt – mówił ambasador Alberto Salas Barahona, który w piątek inaugurował wystawę. – Składa się on z dwóch części. Pierwsza, „Nowa Kronika” to kompendium dziejów imperium Inków i ich poprzedników. W drugiej części pt. „Dobry Rząd” autor opisuje nadużycia urzędników hiszpańskich wobec Indian, postulując sprawiedliwe traktowanie tubylców i zmiany w zarządzaniu wicekrólestwem Peru.

Manuskrypt składa się z 398 rysunków z komentarzami oraz dopiskami twórcy. – To niezwykła historia początku hiszpańskiej kolonizacji – mówił ambasador. Kronika ilustruje życie władców Inków oraz ich żon. Ponadto autor skupił się m.in. na opisach bóstw, kapłanów, urzędników czy pochówków.

Lubelska wystawa to pierwsza na świecie pełna prezentacja kroniki. – Rząd Peru zdecydował, że Polska będzie pierwszym krajem, który przyjmuje wystawę. Łączy nas długa praca w obszarze archeologii. Większość odkryć archeologicznych w Peru zawdzięczamy polskim archeologom – podkreślił Alberto Salas Barahona.

Ambasador podczas swojej wizyty odniósł się również do współpracy w obszarze gospodarki. – Jako ambasador będę miał przyjemność łączyć obszar kultury i handlu. Jeśli chodzi o gospodarkę, mamy na uwadze współpracę z firmą Ursus.

Oryginał peruwiańskiej kroniki znajduje się w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze. Po Lublinie reprodukcje będzie można obejrzeć w Kozłówce.