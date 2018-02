Inspekcja pracy wysyła samorządowców na zaległe urlopy. Chodzi o pieniądze

Po ponad 50 dni zaległych urlopów maja do wykorzystania m.in. Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej podlaskiej i Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa (z prawej)

O uregulowaniu kwestii niewykorzystanych urlopów przypomina szefom gmin Państwowa Inspekcja Pracy. Chodzi o to, by w razie zmian po jesiennych wyborach samorządowych nie trzeba było wypłacać odchodzącym ze stanowisk politykom wysokich ekwiwalentów. A są tacy, którzy mają do wykorzystania nawet po 50 dni.