Inwestycje w centrum Lublina. Co może powstać w miejscu komisu samochodowego?

Ekonomiczny hotel oraz czteropiętrowy blok mieszkalny mogą powstać przy Dolnej 3 Maja. Do Urzędu Miasta trafił już wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy, ale został odłożony do „zamrażarki” przez urzędników, którzy najpierw chcą się zająć przyszłością doliny rzecznej

Rozmawiamy z zagranicznym inwestorem o budowie hotelu na ponad 120 pokoi – mówi Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w lubelskim Urzędzie Miasta. – To będzie ekonomiczny hotel pod potrzeby biznesu i turystów – dodaje. Budowa planowana jest na sporej działce przy Dolnej 3 Maja, gdzie teraz działa komis samochodowy.

Na tym terenie mogłyby stanąć dwa budynki o pięciu kondygnacjach. Jeden byłby hotelem, w drugim znajdowałyby się mieszkania. Dotyczy tego wniosek złożony do Urzędu Miasta wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Taka decyzja jest niezbędna w przypadku inwestycji na terenach, które nie doczekały się planu zagospodarowania określającego przeznaczenie gruntu. Tutaj planu nie ma, więc o tym, co wolno zbudować, zdecydują urzędnicy.

Decyzja nie zapadnie jednak zbyt szybko. Urząd Miasta zawiesił postępowanie do końca września. Powód? Miejscy planiści pracują już nad planem zagospodarowania mającym określić przeznaczenie terenów wzdłuż odcinka rzeki Czechówki.

– Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest na etapie uzgodnień z instytucjami – tłumaczy Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu. W takiej sytuacji urzędnicy mogą „zamrozić” wniosek inwestora nawet na dziewięć miesięcy. Skorzystali z tego, bo sądzą, że do końca września zakończą prace nad planem i wyślą go Radzie Miasta do zatwierdzenia.

O decyzję dopuszczającą budowę hotelu i bloku mieszkalnego wystąpiła mieszcząca się w Warszawie firma TK FINANS. Należy ona do Tomasza Księżopolskiego, znanego w Lublinie dewelopera, który budował m.in. bloki na Rudniku (przy Laurowej, Cynamonowej i Dożynkowej), wieżowiec przy Obywatelskiej, nowe budynki przy Dolnej Panny Marii, czy choćby budynek mieszkalny przy Szewskiej.

Deweloper nie chce rozmawiać o szczegółach inwestycji przy Dolnej 3 Maja. Dodajmy, że o ustalenie warunków zabudowy może poprosić każdy, nie musi być właścicielem działki. A już wcześniej, w sierpniu 2013 r., na wniosek innego inwestora, Urząd Miasta wydał decyzję dopuszczającą tu budowę dwóch budynków mieszkalno-usługowych.