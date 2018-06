"Jestem człowiekiem spoza układów". Krzysztof Ziemiec pod ostrzałem pytań na KUL-u (wideo)

Spotkanie miało charakter otwarty, dlatego przyszli nie tylko studenci. Pytanie Ziemcowi zadał m.in. Krzysztof Kamiński, przewodniczący KOD-u na Lubelszczyźnie, w przeszłości poseł AWS-u.

- Dlaczego oddał Pan swoją twarz obecnej władzy? - zapytał. Dziennikarz nie zgadzał się z tą opinią. - Idąc tym tropem, można powiedzieć, że wcześniej oddałem twarz Sojuszowi Lewicy Demokratycznej i Platformie Obywatelskiej. Nie ma niezależnych mediów. Jestem człowiekiem spoza układów, dystansuję się też od pewnych działań - stwierdził.

Co Pan myśli o Jurku Owsiaku?- spytała prezentera jedna ze studentek. - Nie mam do niego wyrazistego stosunku. Nie mogę powiedzieć, że go lubię albo nie lubię. Na pewno zmienił polską rzeczywistość swoją działalnością charytatywną. Ma jednak niewyparzony język, co akurat mi się nie podoba - przyznał.

Krzysztof Ziemiec odniósł się też do tematu spotkania, czyli "Kariera w dziennikarstwie?". - Ten zawód to przede wszystkim rzemiosło, artystów jest niewielu. Być dobrym rzemieślnikiem to jednak spora sztuka. Najlepsze przygotowanie do pracy daje chyba radio, które jest "teatrem wyobraźni" - ocenił.

Dziennikarz TVP przyznał, że "świat mediów jest brutalny". - Przeraża mnie panujący hejt. Nie ma krytyki, jest nienawiść skierowana na wyeliminowanie kogoś. Kiedyś trzeba było napisać do kogoś list, dzisiaj jest dużo łatwiej wyrazić swoją nienawiść. To trudne doświadczenie, chociaż wiem, że czasem popełniam błędy - dodał. W czwartek mówił też m.in. o swojej książce "Różaniec bez granic".

Krzysztof Ziemiec jest laureatem Wiktora i dwukrotnym laureatem Telekamer. W przeszłości był związany z Radiową Trójką, TVN-em i TV Puls. Dziesięć lat temu został ciężko poparzony w pożarze swojego mieszkania. Do zdrowia wracał przez wiele miesięcy. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.