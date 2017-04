Juwenalia 2017 w Lublinie: Będzie korowód studencki, ale bez jazdy na platformach

Takie były zalecenia policji po wypadku, do jakiego doszło w czasie korowodu w ubiegłym roku. Na ul. Sowińskiego z jadącej na czele korowodu platformy wypadła studentka. Ranna trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała w organizmie ponad promil alkoholu. Dlatego w tym roku na naczepie ciężarówki uczestnicy pochodu nie będą mogli jechać.

- Znajdzie się tam tylko nagłośnienie oraz pracownicy obsługi i służby porządkowej, w sumie siedem osób – mówi Damian Majewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej. – W trakcie przemarszu będzie obowiązywał zakaz spożywania alkoholu. Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia związane z przejściem studentów ulicami. Nasze święto jest organizowane raz do roku i chcemy je celebrować, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Studenci o godz. 18 zbiorą się na placu Łokietka, skąd deptakiem i Krakowskim Przedmieściem przejdą w kierunku Al. Racławickich. Na wysokości ul. Kołłątaja do pochodu dołączą zabytkowe pojazdy oraz platforma ze sprzętem grającym. Kolumna zajmie jeden pas ruchu. Z Al. Racławickich korowód skręci w ul. Sowińskiego, a następnie Głęboką, Nadbystrzycką i Wapienną ok. 19.30 dotrze na tereny zielone Politechniki Lubelskiej, gdzie rozpoczną się koncerty. Będą one organizowane przez samorządy Politechniki Lubelskiej, KUL i Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach imprezy Juwenalia-KULturalia-Feliniada 2017. Dokładny program poznamy w najbliższych dniach.

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej

Studenckie świętowanie rozpoczną organizowane w dniach 4-8 maja na terenie kampusu przy ul. Chodźki Medykalia z WySpą. Gwiazdami trwających od 5 maja koncertów będą m.in.: Peja i Slums Attack, Domowe Melodie, Strachy na Lachy oraz Burak Yetet.

* Impreza Juwenalia-KULturalia-Feliniada odbędzie się w dniach 10-20 maja, a koncerty będą organizowane na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej oraz na miasteczku Uniwersytetu Przyrodniczego na Felinie. Dokładny program nie został jeszcze ogłoszony.

* Z przedstawieniem pełnego repertuaru wstrzymują się jeszcze studenci UMCS. Organizowane przez nich Kozienalia odbędą się w dniach 19-21 maja na terenie browaru przy ul. Nadbystrzyckiej. Do tej pory ogłoszono występy m.in.: Taco Hemingwaya, Łony i Webbera, Natalii Nykiel, The Dumplings, Hey, Krzysztofa Zalewskiego i Mary Komasy.