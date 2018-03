Kobiety protestują. II Manifa w Lublinie, pikieta w Puławach

Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet postuluje między innymi liberalizację prawa antyaborcyjnego, pełnię praw reprodukcyjnych, anty-nacjonalizm, oddzielenie kościoła od państwa, sprawiedliwość społeczną, anty-kapitalizm, partyjność. Jak zaznaczają organizatorzy manify, to akcja oddolna finansowana zgodnie z zasadą non-profit.

Międzynarodowy Strajk Kobiet w Puławach

– 100 lat temu kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze. Obecnie nasze prawa są ograniczane, nie będziemy się na to godzić. Bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci, godność, zagwarantowana w Konstytucji RP, to wartości, których będziemy bronić. Jest nas 52% w społeczeństwie - jesteśmy świadome swoich praw! Pokażmy to, w ramach II Międzynarodowego Strajku Kobiet – zapraszają organizatorki puławskiego wydarzenia.

Pikieta w Puławach rozpocznie się w niedzielę o godz. 15 na placu Chopina.

