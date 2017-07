KOD: Dziś ostatni protest przed sądem w Lublinie

We wtorek rano prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych. Dzień wcześniej zapowiedział zawetowanie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W związku z tym, organizatorzy protestów w Lublinie i w regionie zdecydowali, o ich zakończeniu.

Od tygodnia codziennie o godz. 21 przed budynkami sądów w kilkunastu miast w województwie zbierali się przeciwnicy wprowadzanych przez PiS zmian w sądownictwie. Przychodzili z flagami, transparentami, zapalonymi zniczami, tworząc tzw. „Łańcuch Światła”.

W niektóre dni na Pl. Litewskim w Lublinie pikietowało blisko dwa tysiące osób. Mniej liczne manifestacje odbywały się w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Puławach i Radzyniu Podlaskim. W ostatnich dniach do tych miast dołączyły m.in.: Świdnik, Lubartów, Hrubieszów i Kraśnik.

Wtorkowe zgromadzenie będzie ostatnim, które organizował KOD. – Kończymy protesty, choć nie wykluczam, że ludzie i tak przyjdą – mówi Bartosz Sierpniowski, wiceprzewodniczący lubelskich struktur Komitetu Obrony Demokracji. – My nie możemy im tego zabronić, ale możemy apelować. Teraz odpocznijmy, ale przygotujmy się do ciężkiej pracy nad monitorowaniem tego, co robi obóz rządzący. Jak widać, jesteśmy w stanie w kilka dni dużo zmienić.

Niewykluczone jednak, że w niektórych miastach manifestacje będą kontynuowane w środę. Taką zapowiedź złożyli m.in. organizatorzy pikiety w Chełmie. Na dziś zaplanowano także protest w Puławach.