KOD nie daje za wygraną. Znowu protestowali przed Sądem Okręgowym w Lublinie

– Jesteśmy tu po raz kolejny w ostatnich dniach, by bronić wolnych sądów, by bronić wolnych wyborów, by bronić wolnej Polski – mówił Adam Kalbarczyk z lubelskiego Komitetu Obrony Demokracji.

O skutkach zmian w ordynacji wyborczej mówił do zgromadzonych Jacek Warda. Wspominał m.in. o planowanej likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w gminach wiejskich i mniejszych miastach.

– Przyjeżdżam tu, bo nie chcę żyć w kraju, w którym Sejm jest maszynką do głosowania – mówiła Małgorzata Machaj. – Nie chcę takiego kraju, gdzie opozycja właściwie nie ma prawa głosu.

Więcej w materiale wideo.