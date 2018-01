Koniec zimy bez śniegu. Nadchodzą opady

Według prognoz meteorologów już wieczorem, a najpóźniej w nocy opady śniegu pojawią się nad woj. lubelskim. Najpierw mają być niewielkie, potem mają przybrać na sile.

Jak podaje serwis Pogodynka w nocy przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej od 2 do 6 cm, lokalnie na północy regionu do 9 cm. Temperatura ma wynosić od -6 st. C na wschodzie regionu od -3 st. C na zachodzie. Przelotnie padać będzie też w środę. Będzie od 0 do 1 st. C.

– Dzisiejsze opady to dopiero początek. Kolejne dni to kolejne przelotne opady. Do soboty powinniśmy mieć kilkucentymetrową pokrywę – podaje portal Meteoprognoza.