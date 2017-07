Lato w mieście: Nie ma nudy, jest zmęczenie. I zadowolenie

Wycieczka rowerowa nad Zalew Zemborzycki, treningi z piłkarzami i koszykarzami, szaleństwa parku linowego i magia trampolin to tylko część atrakcji, jakie dla swoich podopiecznych przygotowała Fundacja Rozwoju Sportu w ramach letniej akcji.

- Sukcesem naszych półkolonii jest to, że dzieci ani chwili nie siedzą i się nie nudzą. Wracają do domów zmęczone, ale szczęśliwe i z nieskrywanymi emocjami opowiadają rodzicom, co czeka ich następnego dnia – opowiada Dorota Szczepaniak, kierownik półkolonii „Wakacje na Sportowo”.

W zajęciach biorą udział uczniowie klas I – III i IV – VI lubelskich podstawówek. Na każdym z siedmiu turnusów może się bawić po 45 dzieci.

- Z moich obserwacji wynika, że bez względu na wiek najbardziej podoba im się dzień spędzony na Aqua Lublin i w Manii Skakania – zauważa Szczepaniak. – Za każdym razem dużym wyzwaniem jest dojechanie na rowerach spod Areny Lublin, gdzie się spotykamy nad zalew i powrót. Wiele dzieci po raz pierwszy w życiu podejmuje takie wyzwanie. Są potem niezwykle szczęśliwe, że im się to udało. Jeden z chłopców mówił nam potem z dumą, że dotychczas nie znał swoich możliwości. My także byliśmy z niego bardzo dumni.