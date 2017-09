Lokale na komunię trzeba było rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. W 2018 r. więcej dzieci

Mimo, że 6-latki nie muszą już obowiązkowo iść do szkoły, to Pierwsza Komunia Święta zostaje w trzeciej klasie. W tym roku do sakramentu przystąpi zdublowany rocznik. Lokal na przyjęcie trzeba było rezerwować z rocznym wyprzedzeniem.

Biskupi podjęli uchwałę, że Pierwsza Komunia Święta będzie w trzeciej klasie – informuje ks. prof. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Konferencji Episkopatu Polski.

Do Pierwszej Komunii Świętej będą więc przystępować nie 9-latkowie lecz dzieci o rok starsze. – Kilkuletnie doświadczenie, związane z tym, że do szkoły poszły 6-latki i przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej trwało o rok dłużej pokazało, że jest to rozwiązanie lepsze – dodaje ks. Tomasik.

Tymczasem w 2018 r. do sakramentu przystąpi część dzieci urodzonych jeszcze w 2008 r., które do I klasy szkoły podstawowej poszły jako 7-latki i rocznik 6-latków, który już obowiązkowo rozpoczął naukę w szkole.

– Nie jesteśmy jeszcze w stanie podać oficjalnych danych, ile dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej w kościołach archidiecezji lubelskiej – przyznaje ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej. – Te informacje wciąż jeszcze do kurii spływają. Dysponujemy danymi odnośnie liczby dzieci, które w tym roku jako trzecioklasiści po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą. Szacujemy, że będzie ich ok. 12 tysięcy. Ta liczba nie różni się znacznie od liczby obecnych czwartoklasistów, którzy w zeszłym roku przyjęli Pierwszą Komunię Świętą. Nie spodziewamy się więc problemów z organizowaniem uroczystości ze względu na zbyt dużą liczbę dzieci.

Rodzice, którzy nie zarezerwowali jeszcze lokalu na przyjęcie komunijne, mogą mieć z tym problem. Ci bardziej zapobiegliwi zrobili to… z rocznym wyprzedzeniem.

– Rezerwacje ruszyły już w maju. Do końca miesiąca miałam już 100 proc. obłożenia – przyznaje Weronika Kamińska z Hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich. – Największym zainteresowaniem cieszyły się terminy 13,20 i 27 maja. Mamy jeszcze wolne miejsca na długi weekend majowy, soboty i ewentualnie czerwiec.

– Zarezerwowane mamy praktycznie wszystkie terminy – mówi Patrycja Kowalczyk z Hotelu Luxor w Lublinie. – Mamy też już wstępne rezerwacje na 2019 rok.