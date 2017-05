Lubartowska: Katastrofa budowlana w kamienicy, jedna osoba pod gruzami. Jedzie grupa poszukiwawcza z Warszawy (zdjęcia)

Co wiemy?

Akcja potrwa co najmniej kilka godzin. Na miejsce ściągane są znaczne siły policji do zabezpieczenia terenu. Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych jeszcze informacji lokale, w których runęły stropy zajmowane są przez siedem osób. Nie wiadomo, czy któraś z nich znajdowała się wewnątrz. - Staramy się skontaktować telefonicznie ze wszystkimi lokatorami – mówi Michał Badach z lubelskiej Straży Pożarnej.

Do zdarzenia doszło około godziny 14. O sprawie poinformował nas czytelnik Michał. W części budynku zawalił się dach nad trzecim piętrem, burząc po drodze wszystkie stropy. – Gruz spadł na parter – mówi asp. mgr Tomasz Starycha, rzecznik prasowy KW PSP w Lublinie

Wiadomo, że pod gruzem uwięziony jest mężczyzna. – Jest z nim kontakt, podajemy mu tlen. W drodze jest specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Warszawy i grupa z Lubartowa – dodaje Stachyra.

Kamienica, w której doszło do katastrofy budowlanej to rozległy, ponad 100-letni budynek, ciągnący się od ul. Lubartowskiej do ul. Targowej wzłudż ul. Nowy Plac Targowy.

Budynek jest współwłasnością miasta i osób prywatnych. Miasto zarządza budynkiem i ma 38 procent udziałów. Mieszkańcy twierdzą, że kamienica jest w fatalnym stanie. – Musieliśmy przerwać pracę w lokalu na parterze, bo gdy zdjęliśmy podwieszany sufit, okazało się, że strop jest wygięty. Zgłaszaliśmy to miastu ponad dwa miesiące temu i nic – mówił Michał Krzymowski, współwłaściciel kamienicy.