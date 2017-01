Lubelscy posłowie się cieszą, bo dostaną więcej pieniędzy. Na co je wydadzą?

O tysiąc złotych zwiększyły się ryczałty dla parlamentarzystów na prowadzenie biur w swoich okręgach wyborczych. Od 1 stycznia dostają na ten cel 14,2 tys. miesięcznie.

Z ryczałtu na prowadzenie biur posłowie i senatorowie mogą pokrywać wydatki m.in. na pensje dla pracowników, czynsz za lokal, wyposażenie biura czy korzystanie z prywatnych telefonów i samochodów w ramach pełnienia mandatu. Do tej pory co miesiąc dostawali 13,2 tys. zł. Od nowego roku ta kwota wzrosła do 14,2 tys. zł.