Lubelska firma uszyje buty dla wojska, policji i straży. 24 tysiące par

12 tys. par butów dla wojska, 10 tys. dla policji i 2 tys. dla strażaków – to efekt ostatnich przetargów, jakie wygrała lubelska firma branży obuwniczej Protektor SA

Wygraliśmy przetarg na 12 tys. par butów wojskowych dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz 10 tys. par dla Komendy Głównej Policji – informuje Dariusz Jaromin, dyrektor sprzedaży Protektor SA. – W zeszłym tygodniu przesłaliśmy odpowiedź na kolejne zapytanie od wojska, tym razem na zakup 4 tys. par butów. Wszystko wskazuje na to, że będziemy prosić o przesunięcie realizacji tego zamówienia. Nie możemy przecież zapominać o zapotrzebowaniu krajowym.

A to jest coraz większe. Szkoła Główna Państwowej Straży Pożarnej kupiła 2 tys. par butów strażackich. Kończy się przetarg, w którym firma chce dostarczyć 15 tys. par tzw. butów bezpiecznych dla Bogdanki.

– Każdego dnia sprzedajemy też 800-1000 par butów na rynku detalicznym. To przede wszystkim pozycje z kolekcji białej wykorzystywanej w przemyśle spożywczym – tłumaczy Jaromin. – Dlatego zamówienia rządowe to tylko jeden z kierunków naszej działalności.

Równocześnie z inwestycjami produkcyjnymi Protektor stara się wejść na rynek chiński. Jego szefostwo zakłada, że za rok uda się uzyskać lubelskiej firmie ostateczne zezwolenie władz chińskich na sprzedaż specjalistycznego obuwia dla straży pożarnej. Jeśli tak się stanie, to Protektor podwoi produkcję tego typu obuwia. Żeby to było możliwe, konieczna jest rozbudowa.

– We wrześniu 2015 r. podpisaliśmy umowę inwestycyjną z Mielecką Strefą Ekonomiczną, która opiewa na ponad 7 mln zł. W rzeczywistości zainwestowaliśmy ponad 8 mln zł, kupując włoską, 24-stanowiskową maszynę do produkcji ok. 130 tys. par obuwia rocznie. Pracuje od sierpnia ubiegłego roku, w od stycznia 2018 r. będzie działać na dwóch zmianach – zapowiada Piotr Skrzyński, prezes zarządu Protektor SA.

W maju Protektor uzyskał zgodę na drugą umowę inwestycyjną; w jej ramach zainwestuje do 2024 r. kolejne 7-8 mln zł. Środki przeznaczone będą na zakup 30-stanowiskowej włoskiej maszyny produkującej do 150 tys. par obuwia rocznie. Instalacja rozpocznie się już w lipcu, a na dwie zmiany będzie działać od połowy przyszłego roku.