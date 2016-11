Lubelski Urząd Miasta kupuje nowe samochody. Jakie są wymagania?

Równo za tydzień miasto otworzyć ma oferty od firm gotowych sprzedać urzędowi auta. Ratusz zapowiada, że wybierając samochody nie będzie się kierować wyłącznie ich ceną. Oferowane pojazdy mają być przez miasto punktowane, a ostatecznie wybrany ma być samochód z największą liczbą punktów. Najwyżej 59 na 100 możliwych do zdobycia punktów będzie można otrzymać oferując najniższą cenę.

Co poza tym ma być brane pod uwagę? Maksymalnie 15 punktów można będzie zdobyć za wskaźnik średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym. 15 punktów to również najlepsza możliwa ocena za moc silnika pojazdu, najwyżej 10 punktów miasto przyzna za jak najniższą emisję dwutlenku węgla.

Natomiast 1 punkt dorzuci miasto do oceny tym, którzy dorzucą do wyposażenia komplet kół z oponami zimowymi na felgach stalowych, komplet kołpaków i zestaw welurowych dywaników.

Miasto wymaga, by wszystkie oferowane mu pojazdy były tej samej marki, modelu, typu i miały takie same parametry techniczne silnika. Ratusz żąda, by samochody były napędzane benzyną, miały silniki o mocy co najmniej 160 KM oraz pojemności nie mniejszej niż 1600 cm sześć. i nie większej, niż 2500 cm sześć. i spełniające co najmniej normę Euro 6.

Całkowita długość samochodu nie może być mniejsza niż 4800 mm, szerokość (bez lusterek) nie mniejsza niż 1850 mm, a minimalny wymagany rozstaw osi to 2800 mm. Kolejny wymóg dotyczy bagażnika, który musi pomieścić złożony wózek inwalidzki o wymiarach (po złożeniu) 115 na 90 na 30 cm.

Wymagane wyposażenie minimalne nie jest dość bogate, mowa m.in. o systemach: antypoślizgowym, zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz wspomagającym hamowanie w nagłych wypadkach, co najmniej dwustrefowej klimatyzacji.

Ratusz oczekuje co najmniej dwuletniej gwarancji na części mechaniczne (bez limitu kilometrów), minimum trzyletniej na lakier oraz nie krótszej, niż 12 lat na perforację nadwozia. Miasto chce, by pojazdy były mu dostarczone w ciągu miesiąca od podpisania umowy.