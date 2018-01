Lubelskie Nagrody Naukowe za 2017 rok już przyznane [zdjęcia]

– Naukowcy otrzymali dwie równorzędne nagrody – mówi Andrzej Wac-Włodarczyk, prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Dr hab. Bereza, prorektor UMCS, został wyróżniony za książkę „Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego”.

– Wbrew tytułowi nie jest to zbiór biogramów i życiorysów. W książce znalazło się całe tło historyczne. W opinii recenzentów zyskała rangę pracy naukowej – uzasadnia Wac-Włodarczyk. – Z kolei praca dr hab. inż. Juścińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego pt. „Logistyka transportu ładunków nienormatywnych” ma walory książki naukowej. To kompleksowe kompendium wiedzy w tym zakresie, jakiego do tej pory brakowało w literaturze przedmiotu.

Podczas czwartkowej uroczystości wyróżnienie odebrał ks. d hab. Piotr Stanisz z KUL za wydaną w języku angielskim książkę „Religion and Law in Poland”. Odznaczenie „Zasłużony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego” otrzymał prof. Andrzej Wysokiński, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego.