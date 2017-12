Lublin: Nakłaniali ludzi do wypłacania pieniędzy z kont. 30 osób okradzionych

Śledztwo dotyczące oszustw prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Postępowanie dotyczy grupy, okradającej ludzi metodą „na policjanta”. Naciągacze wyszukiwali numery ofiar w starych książkach telefonicznych. Dzwonili, podając się za obce osoby.

– Następnie krótkie połączenie było zrywane, po czym sprawcy telefonowali powtórnie – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Kolejny rozmówca podawał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, podając numer legitymacji służbowej.

Fałszywy policjant informował rozmówców, że poprzednie połączenie zostało przez niego zerwane. Chciał w ten sposób udaremnić oszustwo.

– W dalszej kolejności informował o prowadzonych przez „funkcjonariuszy policji” czynnościach mających na celu rozpracowanie grupy przestępczej dokonującej oszustw, w której skład wchodzą również pracownicy banków – dodaje Andrzej Fijołek z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Rzekomy funkcjonariusz CBŚP nakłaniał rozmówców, aby wypłacili pieniądze z kont bankowych i przekazali je w ustalonym miejscu. Pieniądze miały być przynętą na oszustów. Ofiary były przekonane, że pomagają policjantom w akcji przeciwko naciągaczom. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że ofiarą gangu padło 29 osób. Oszuści wyłudzali od nich kwoty od 10 do 50 tys. oraz biżuterię.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 4 osoby. To 48-letnia Urszula M., 25-letnia Małgorzata M., 22-letnia Alina N. oraz 42-letni Rosse A.

– Wszystkie te osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu oszustw polegających na doprowadzeniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy – dodaje prokurator Kępka.

Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Zarówno kobiety, jak i mężczyzna nie przyznają się do zarzutów. Niektórzy odmówili składania wyjaśnień. Troje z zatrzymanych trafiło do aresztu na 3 miesiące. Jedynie Alina N. będzie odpowiadała w sprawie z wolnej stopy. Śledztwo w sprawie oszustów nie zostało zakończone. Możliwe są więc kolejne zatrzymania i dodatkowe zarzuty.