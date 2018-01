Lublin: Awaria ciepłownicza. Część miasta bez ciepłej wody

Problemy z dostawą ciepłej wody oraz centralnym ogrzewaniem mogą we wtorek doskwierać mieszkańcom osiedli LSM, Czechowa Północnego oraz rejonu ul. Weteranów i Popiełuszki.

Powodem jest awaria sieci przesyłowej, która biegnie w te rejony z elektrociepłowni na Wrotkowie. Właśnie tutaj, przy Inżynierskiej doszło do usterki, której usuwanie jest planowane na wtorek i może trwać nawet do późnego wieczora. Wszystko wskazuje na to, że to już ostatni kaprys starej magistrali.

– W tym roku zostanie wymieniona – zapowiada Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.