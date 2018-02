Lublin: Dotacje piecowe inaczej

W czwartek ustalone zostały nowe zasady przyznawania miejskich dopłat do wymiany pieców i kotłów węglowych na mniej uciążliwe dla środowiska źródła ciepła, jak ogrzewanie elektryczne, olejowe, gazowe, pompa ciepła i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nadal będzie można się ubiegać o zwrot do 50 proc. pieniędzy wydanych na wymianę systemu grzewczego wraz z niezbędnymi przyłączami. Nie zmieni się również to, że w wyścigu po dotacje najważniejszy jest refleks.

Co zatem się zmienia? Do listy systemów grzewczych dopisane zostały systemy hybrydowe. Nowością jest również to, że nie będzie już granicznego terminu, po którym wnioski nie będą przyjmowane. Jeżeli w pewnym momencie w miejskiej kasie skończy się pula pieniędzy przeznaczona na dopłaty w danym roku, to wnioski będą automatycznie przechodzić na przyszły rok.