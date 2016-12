Lublin: Dziś w nocy wprowadzą "wahadło" na al. Solidarności

Problemy zaczną się o godzinie 20 i potrwają do 6 rano. To, czy scenariusz powtórzy się następnej nocy, z czwartku na piątek, zależy od postępów robót. Zadaniem drogowców jest demontaż szalunków pod kładką dla pieszych przerzucaną nad al. Solidarności w rejonie ul. Kosmowskiej.

Jeżeli prace pójdą sprawnie, wtedy utrudnienia potrwają tylko jedną noc. Ale działa to również w drugą stronę: jeśli korki spowodowane ruchem wahadłowym będą bardzo duże, to prace będą przerywane, przez co utrudnienia będą trwać nie jedną, ale dwie noce.