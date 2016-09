Lublin fachowo walczy z grypą

W sumie na uroczystości w Sejmie eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy nagrodzili 22 samorządy, w nadziei, że będą one kontynuowały promocję profilaktyki grypy i zachęcały mieszkańców do szczepień przeciwko tej chorobie – szczególnie osoby leczące się z powodu przewlekłych chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz cukrzycy, seniorów, dzieci i kobiety w ciąży.

– Co roku nagradzamy zaangażowanie samorządów w promowanie walki z grypą. Zależy nam, aby lokalne władze były świadome, jak dużo konsekwencji niesie za sobą lekceważenie tematu grypy. Szczepienie to realna korzyść i szansa na wygranie nierównej walki z wirusem grypy. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i zachęcam do kontynuowania działań na rzecz profilaktyki grypy – powiedział prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Dzięki programom realizowanym przez samorządy, co roku w całej Polsce zostaje zaszczepionych ok. 200 tys. osób.