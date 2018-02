Lublin: Gdzie Urząd Miasta wynajmie biura? Siedem adresów

Do wynajętych pomieszczeń mają trafić urzędnicy pracujący teraz w biurowcu przy ul. Leszczyńskiego 20

Siedem ofert dostał Urząd Miasta, który poszukuje biur do wynajęcia na swoją kolejną siedzibę. Do dzisiaj właściciele biurowców mieli czas na składanie propozycji z adresem, ceną oraz innymi warunkami. Umowa na być zawarta na co najmniej dziesięć lat.