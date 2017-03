Lublin: Kto ich rozpoznaje?

Do rozboju doszło pod koniec października ubiegłego roku. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą.

Na zabezpieczonym nagraniu z kilku kamer widać, jak przed wejściem do salonu, wspólnie obmyślają plan napadu.

Jeden z nich nakłada na głowę kaptur i po chwili wchodzą do klubu. Dwóch pozostałych podchodzi do automatu udając zainteresowanie grą, trzeci prosi pracownicę salonu o rozmienienie pieniędzy.

Kiedy jeden z nich usiłuje dobrać się do szuflady pod ladą, dochodzi do szarpaniny z kobietą. Ta zostaje wepchnięta na zaplecze. Po chwili kolejny z mężczyzn zakłada kominiarkę i rusza z pomocą koledze. Wszystko rozgrywa się na oczach jednego z klientów, który widząc co się dzieje za jego plecami, kontynuuje swoją grę.

Sprawcy ukradli 1200 zł i uciekli. Całe zdarzenie rozgrywa się na oczach jednego z klientów, który, widząc co się dzieje za jego plecami, kontynuuje swoją grę.

Ktokolwiek rozpoznaje sprawców rozboju na publikowanym materiale, proszony jest o kontakt z Komisariatem III Policji w Lublinie pod nr tel.: (81) 535 58 00 lub 997. Policja zapewnia anonimowość.