Lublin: Medale za walkę z komunizmem

– W Lublinie wręczyliśmy je ludziom, którzy w latach 70. i 80. walczyli z ustrojem komunistycznym, często poświęcając swoje życie rodzinne i zdrowie – mówił prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN.

– To dzień dla mnie szczególny, ponieważ doczekałem się przyznania tak ważnego odznaczenia w wolnej wreszcie Polsce – komentował Adam Handerski.

– Nie chciałem przyjmować wcześniej Krzyża nadanego mi przez prezydenta Komorowskiego. Na szczęście udało mi się doczekać tej szczególnej chwili, kiedy nadał mi go prezydent Duda. Czuję, że to jest szczególny człowiek, który rozumie nas i to, co zrobiliśmy dla kraju – dodawał Tadeusz Pyrlak.

Swojego stosunku do obecnej ekipy rządzącej nie ukrywała też Wanda Gordecka, która odbierała odznaczenie nadane pośmiertnie jej ojcu, Janowi Sokołowi.

– Wniosek prezesa IPN o odznaczenie mojego ojca wpłynął już dawno temu do kancelarii prezydenta Komorowskiego. Nie został jednak uwzględniony. Dopiero prezydent Duda zrobił to. Tym bardziej jest to dla mnie bardzo podniosła chwila – mówiła wzruszona kobieta. – Do Komorowskiego nie mam pretensji. Cieszę się, że właśnie tak się stało, bo dzięki temu mój tata otrzymał odznaczenie z rąk człowieka, dla którego wolność i solidarność to coś więcej niż słowa.

Kilka zagadniętych przez nas osób otrzymujących odznaczenia odmówiło komentarza.

– Nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem zwolennikiem „dobrej zmiany” – usłyszeliśmy tylko. (dw)

Odznaczenia otrzymali

Jerzy Jacek Bojarski, Marek Derewiecki, Jacek Dyć, Józef Godlewski, Bronisław Greszata, Tomasz Grudzień, Barbara i Ireneusz Haczewscy, Adam Handerski, Marian Jagusiewicz, Waldemar Jakson, Adam Kozaczyński, Anna Łukowska, Stanisław Machnik, Jan Magierski, Andrzej Mathiasz, Kazimierz Mazurek, Jozef Michalczyk, Jan Okoń, Piotr Opozda, Marek Pasieczny, Tadeusz Pyrtak, Jan Sokół, Marek Suszek, Elżbieta Szewczyk, Jan Wasilewski i Tadeusz Zima.