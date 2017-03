Lublin miastem galerii handlowych. Metr powierzchni handlowej na mieszkańca

Do takich wniosków prowadzi lektura najnowszego raportu firmy doradczej Colliers International. Autorzy zestawienia obliczyli, że łączna powierzchnia centrów handlowych w Lublinie to 326 tys. mkw. Nasycenie powierzchnią handlową wynosi natomiast 959 mkw. na 1 000 osób. Jest najwyższe wśród miast regionalnych.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w Lublinie działają zarówno duże centra regionalne, jak i mniejsze – obsługujące wybrane dzielnice lub osiedla mieszkaniowe. W sumie doliczyli się trzynastu.

W tutejszych centrach działa ponad 1000 sklepów. Dominują firmy odzieżowe (29 proc.), na dalszych miejscach są punkty usługowe (14 proc.) oraz przedstawiciele branży „zdrowie i uroda” (8 proc.).

Największą galerią handlową jest Atrium Felicity, gdzie na powierzchni 75 tys. mkw. działa ponad 100 sklepów i punktów usługowych. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in. hipermarket Auchan, market budowlany Leroy Merlin, multipleks Cinema City, siłownię Fabryka Formy, czy sklepy z elektroniką sieci – Saturn i RTV Euro AGD. W galerii nie zabrakło marek odzieżowych z grupy Inditex i LPP. Najbardziej znane to Zara oraz Reserved.

Drugim pod względem wielkości centrum handlowym Lublina jest Galeria Olimp. Kompleks był sukcesywnie rozbudowywany w latach 2000 – 2013. Obecnie liczy 63 tys. mkw. Jedni z największych najemców w Olimpie, to sieć Leroy Merlin i Multikino. Przy al. Spółdzielczości Pracy ulokowały się również takie marki, jak Toys „R” Us i Kappahl. To jedyne placówki tych firm w naszym mieście.

Trzecie miejsce zajmują Tarasy Zamkowe, z powierzchnią 38 tys. mkw.

W przyszłym roku podium będzie jednak wyglądało nieco inaczej. Tarasy ustąpią miejsca parkowi handlowemu IKEA o powierzchni 57 tys. mkw. To jedyne centrum handlowe, które u nas obecnie powstaje.

– Popyt na powierzchnie handlowe w Lublinie utrzymuje się na średnim poziomie, a większość sieciowych najemców zainteresowanych tym rynkiem znalazła już swoje miejsce w istniejących obiektach – komentuje Katarzyna Michnikowska, dyrektor w dziale badań rynku Colliers International.

Więcej miejsc niż chętnych

Z raportu wynika, że coraz więcej powierzchni w centrach handlowych czeka na najemców. W ubiegłym roku wskaźnik ten sięgnął 5,7 proc. Widać tu znaczący wzrost w stosunku do grudnia 2015 r. Wtedy na tylko 2,1 proc. powierzchni handlowej pozostawało niewynajęte.

Ile za metr

Z raportu Colliers wynika, że czynsze w lubelskich galeriach handlowych mieszczą się w krajowej średniej, chociaż powoli spadają. To m.in. skutek coraz większej konkurencji na rynku. Najwyższy czynsz za lokal o powierzchni 100-150 mkw. na potrzeby firmy odzieżowej mieści się w granicach 27- 29 EUR za mkw miesięcznie.