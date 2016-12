Lublin: Nie wystarczyło na stypendia dla wszystkich studentów

Rozdzielone zostały miejskie stypendia dla uzdolnionych studentów i doktorantów. Pieniądze będą wypłacane w trzech transzach. Pierwsza ma być wypłacona do końca stycznia, kiedy to studenci dostaną 2220 zł, zaś doktoranci 2775 zł. Kolejne dwie transze (każda po 2400 zł dla studentów i po 3000 zł dla doktorantów) mają być wypłacane do końca kwietnia i do końca lipca.