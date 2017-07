Lublin: Nowa kamienica powstanie niedaleko deptaka

Działka przy ul. Zielonej 5a to jedna z ostatnich tak atrakcyjnie położonych nieruchomości pod zabudowę w ścisłym centrum Lublina (fot. Wojciech Nieśpiałowski)

Inwestycję chcielibyśmy zacząć w przyszłym roku – mówi Jacek Bieńkowski, prezes spółki, do której należy działka przy Zielonej 5a. To jedna z ostatnich tak atrakcyjnie położonych nieruchomości pod zabudowę w ścisłym centrum Lublina.

Teren stoi pusty, choć było kilka pomysłów na jego zabudowę. Już w 2007 r. Urząd Miasta wydał decyzję umożliwiającą zaprojektowanie tu budynku hotelowo-usługowego. Później miasto zgodziło się na budynek mieszkalno-usługowy, o co prosił ówczesny właściciel nieruchomości.

Właściciel zmienił się pod koniec zeszłego roku. Teraz grunt należy do lubelskiej spółki Bieńkowski, Lis, Mierzwa – Architekci. Firma złożyła już w Urzędzie Miasta wniosek o decyzję określającą warunki zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego. Procedura jest w toku.

Ponieważ działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej, decyzja musi być uzgodniona z miejskim konserwatorem zabytków. Pełniący tę funkcję Hubert Mącik podkreśla, że nowy obiekt musi wkomponować się w ciąg budynków na Zielonej. Na tym etapie miasto może określić dopuszczalne rozmiary kamienicy. Później konserwator będzie mógł określić inne, ważne detale. – Takie jak kompozycję elewacji, dobórmateriałów, czy kolorystykę – wymienia Mącik.

W ostatniej decyzji, z lutego ubiegłego roku, Ratusz zastrzegł, że bliżej ul. Zielonej budynek nie może przekraczać 12 metrów wysokości (licząc od ulicy do kalenicy, czyli najwyższej części dachu), zaś dalej może być wyższy o 3 metry, czyli o jedną kondygnację. Nie należy się spodziewać, by do nowej decyzji urzędnicy wpisali znacząco odmienne parametry.

Tymczasowo na działce przy Zielonej 5a uruchomiono drugi po warszawskim punkt gastronomiczny Munchies, serwujący dania slow food tak, jak serwuje się fast food. Mówiąc obrazowo i po polsku: zamiast parówek z obracającego się rusztu znanego ze stacji paliw, serwują tu np. policzki wołowe, ale również na poczekaniu. Uprzedzają przy tym klientów, że punkt nie zostanie tu na stałe w związku z planowaną budową kamienicy.

Biuro Bieńkowski, Lis, Mierzwa – Architekci, które jest właścicielem działki, projektowało m.in. kilka galerii handlowych znajdujących się w Lublinie: Galę, galerię Orkana, sklep Media Markt przy Zana, jak również hotel Campanille przy Lubomelskiej, czy biurowiec przy ul. Stefczyka.