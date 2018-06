Lublin: Mieszkańcy trzech bloków nie chcą budowy kolejnego. Pozwolenie już jest

Inwestycję oprotestowali członkowie wspólnot mieszkaniowych przy Startowej 12, 14 i 16. To oni zaskarżyli pozwolenie na budowę wydane przez Ratusz na początku maja. – Z uwagi na złożenie odwołania inwestor nie może rozpocząć robót – potwierdza Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. Do budowy szykuje się tutaj spółka RUAN Grupa Lubelska Osada, która chce stawiać blok z setką mieszkań oraz podziemny garaż.

Nowa zabudowa miałaby powstać w miejscu używanym dotychczas jako parking. – Chodzi nam przede wszystkim o te miejsca parkingowe, bo już teraz ludzie nie mają gdzie parkować – przyznaje pani Małgorzata, mieszkanka jednego z bloków. To samo mówi jedna z jej sąsiadek: – Straż Miejska bardzo często zakłada tutaj blokady na koła samochodów – podkreśla kobieta.

Mundurowi przyznają, że wzywani są tu często. – W tym roku już 18 razy. To dość dużo – potwierdza Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. – Zgłoszenia dotyczą kierowców pozostawiających samochody za znakiem zakazu i utrudniających w ten sposób ruch oraz kierowców, którzy blokują przejście chodnikiem – dodaje Gogola. W ruchu idą też blokady i bloczki z mandatami. – Nałożyliśmy w tym roku na kierowców 13 mandatów, każdy po 100 zł.

Ale chodzi nie tylko o parkingi, bo przeciwnicy budowy nowego bloku mają więcej zastrzeżeń. Chociażby takie że naruszone będą warunki ochrony przed hałasem. Albo że nowy budynek będzie rzucać cień na ich okna, przez co będą mieli ciemno w mieszkaniach.

Czy było to sprawdzane przed wydaniem pozwolenia? – Zazwyczaj zacienienie jest sprawdzane, ale nie każda sytuacja tego wymaga – tłumaczy Joanna Bobowska. – Tu mamy do czynienia z budynkiem zaliczanym do niewysokich, który od istniejącej zabudowy oddzielony jest jeszcze ulicą.

Teraz sprawą zajmie się Lubelski Urząd Wojewódzki. – Odwołanie już do nas wpłynęło, zostanie rozpatrzone do 6 lipca – zapowiada Jakub Koper z biura wojewody.

Konflikt przy Startowej wisiał w powietrzu już od dłuższego czasu. Poprzedni właściciel działki, na której miałby powstać nowy blok, proponował lokatorom sąsiednich budynków odkupienie nieruchomości służącej im za parking. Wspólnoty nie były tym zainteresowane. Dziś znaczna część parkingu jest już rozebrana (na zdjęciu).