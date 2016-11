Lublin: Radna chce telebim przy Ratuszu

– Żeby mieszkańcy mogli z zewnątrz uczestniczyć w obradach – wyjaśnia radna.

Nie ma na razie deklaracji, że taki ekran się pojawi, a na dodatek radni nie są zgodni co do tego, czy w ogóle jest on potrzebny. – Obrady są transmitowane w internecie – zauważa radny PO, Piotr Dreher.

W internecie nadawany jest jednak sam dźwięk. Obraz można oglądać osobiście, zajmując miejsce na widowni w sali obrad, gdzie wejść może każdy kto zechce.