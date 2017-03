Lublin: Rocznica tragedii getta na Podzamczu

W najbliższy czwartek odbędą się obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu oraz pierwszych masowych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, które stanowiły początek „Aktion Reinhardt”.

Likwidacja getta na lubelskim Podzamczu rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku. Wtedy też odszedł pierwszy transport do obozu w Bełżcu, w którym znajdowało się 1,4 tys. osób. Do połowy kwietnia 1942 roku do Bełżca wysłano około 28 tys. Żydów. Stąd też 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt” – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Sztab tej operacji znajdował się w Lublinie.

To także tutaj, w między 3 a 4 listopada 1943 roku została ona zakończona w ramach akcji „Erntefest” („Dożynki”).

W ramach obchodów 75-lecia tragicznych wydarzeń, o godz. 10.00 samorządowcy, młodzież z lubelskich szkół oraz mieszkańcy miasta przejdą Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” – od miejsca po synagodze Maharszala (al. Tysiąclecia od strony Wzgórza Zamkowego) na teren miejsca pamięci Umschlagplatz. O godz.18.00 w Bramie Grodzkiej (ul. Grodzka 21) odbędzie się Misterium „Światła i Ciemności”, a o godz. 19.00 w Sali Czarnej (Brama Grodzka, ul. Grodzka 21) – Oratorium „Opowieści z Nocy”.

W sobotę, 18 marca, o godz. 12.30 chętni mieszkańcy będą mogli wziąć udział w prowadzonym przez Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” spacerze Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” na Umschlagplatz. Dzień później o godz. 10.00 spacer granicami getta, a o godz. 12:00 – na Umschlagplatz. Zbiórka chętnych przy schodach obok Zamku. Wstęp wolny.

W piątek, 17 marca, o godz. 12.00 w Muzeum-Miejscu pamięci w Bełżcu rozpoczną się uroczystości upamiętniające rocznicę rozpoczęcia masowych deportacji. W programie: modlitwy, przejście do Niszy Ohel i złożenie hołdu pomordowanym.