Z okazji Andrzejek, w Hali Globus w Lublinie, wystąpili Akcent - Zenon Martyniuk oraz Thomas Anders & Modern Talking Band. Artyści wykonali swoje największe przeboje: „Królową nocy”, „Przez Twe oczy zielone”, „Pragnienie miłości”, "You're My Heart, You're My Soul”, "Cheri Cheri Lady”, "Brother Louie", "Atlantis Is Calling” i wiele innych. Zabawa w rytmach disco zapełniła cała halę Globus.