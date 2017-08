Andrzej Duda przypomniał m.in. także swoją rozmowę ze śp. gen. Januszem Brochwiczem-Lewińskim ps. "Gryf", którego zapytał, czy warto było rozpoczynać powstanie.



- Popatrzył na mnie, a przecież wiedziałem jaka była jego przeszłość. Powiedział: "Panie prezydencie, dla tej Polski, teraz, to było warto" - relacjonował przebieg rozmowy prezydent Duda.

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do wolnościowego zrywu przeciwko wojskom niemieckim, które okupowały Warszawę przystąpiło blisko 40 tys. żołnierzy Armii Krajowej.

Powstanie upadło 2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego boju. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Program obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji "Burza" na Lubelszczyźnie

1 sierpnia 2017 r. w Lublinie będą miały miejsce obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Do udziału w nich zapraszają władze samorządowe oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu w Lublinie.

Program uroczystości:

godz. 16.45 – zbiórka uczestników na placu Litewskim przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza;

godz. 17.00 – rozpoczęcie uroczystości:-dźwięk syren, odśpiewanie hymnu narodowego, powitanie uczestników uroczystości, wystąpienia okolicznościowe, złożenie kwiatków na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza;

Godz. 17.45 – przejazd zamówiony autobusem z przystanku MPK plac Litewski na przystanek KUL;

Godz. 18.00 – msza św. w intencji Powstańców Warszawskich oraz uczestników akcji „Burza” poległych, zmarłych i żyjących, z udziałem pocztów sztandarowych, w kościele cywilno-wojskowym przy Al. Racławickich 20.