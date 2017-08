Lublin: Ursus dostarczy nowe autobusy miejskie

Wczoraj podpisana została umowa na dostawę do Lublina nowych autobusów spalinowych marki Ursus do obsługi m.in. linii 44 i 74.

Za osiem pojazdów miasto zapłaci 9,5 mln zł. Mają być dostarczone do końca maja 2018 r.

– Będą to pojazdy niskopodłogowe, monitorowane, klimatyzowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w biletomaty z możliwością płatności kartą, bramki

liczenia pasażerów oraz cztery podwójne porty USB do ładowania urządzeń mobilnych – wylicza Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego.