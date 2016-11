Lublin: Utrudnienia na Mełgiewskiej, zamkną przejazd kolejowy

Z tego powodu do godz. 18 w środę cały ruch ma być kierowany na objazd przez ul. Kasprowicza, Dziubińskiej i Dojazdową.

A trasa linii autobusowej nr 39 będzie w tym czasie skrócona do chłodni.

To nie koniec utrudnień w tym rejonie, bo już w czwartek o godz. 7 zamknięty zostanie przejazd w ciągu ul. Kasprowicza, przez co do godz. 18 w sobotę ruch ma się odbywać przez ul. Dziubińskiej i Dojazdową.