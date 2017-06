Lublin wspominał Jana Pawła II. Uroczysta msza św. w kościele na Czubach

Arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski podczas homilii przypomniał trzecią pielgrzymkę Jana Pawła II, podczas której Jan Paweł II odwiedził Lublin. – „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata” – do tych Chrystusowych słów nawiązał św. Jan Paweł II trzydzieści lat temu, przemawiając podczas Eucharystii sprawowanej tuż obok, przy znoszących się murach naszej świątyni i odniósł te słowa nie tylko do owych 50 diakonów mających wtedy przyjąć święcenia prezbiteratu, ale do wszystkich wiernych.

W mszy świętej przy budowanym kościele na Czubach uczestniczyło wówczas ok. miliona wiernych zarówno z diecezji lubelskiej jak też sąsiednich diecezji.

– W trzydziestą rocznicę pobytu papieża Polaka w naszym mieście i na tym miejscu, spotykamy się aby podziękować Bogu za dar wielkiego i świętego papieża – mówił arcybiskup Budzik. – Dziękujemy również na tę świątynię, która dziś jednoczy na tym miejscu. Chcemy ją uroczyście dedykować, konsekrować czyli poświecić Bogu. Jest ona naszym darem dla Boga, ale równocześnie jest darem Boga dla nas.

Arcybiskup Stanisław Budzik przypomniał również historię lubelskiej parafii pw. Św. Rodziny jak też czas kiedy był budowany kościół. – Na zdjęciach z wizyty Ojca Świętego widzimy wznoszące się ku niebu mury tej świątyni – mówił metropolita lubelski. – Budowę w stanie surowym zakończono w roku 1990. Pierwsza msza święta została odprawiona w noc Bożego Narodzenia i kościół został wtedy pobłogosławiony przez biskupa Piotra Hemperka.

Świątynia przy murach, której modlił się Jan Paweł II została wczoraj uroczyście poświęcona.

Wczoraj Jana Pawła II wspomniała nie tylko parafia na Czubach, ale Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie Karol Wojtyła wykładał. Można było zobaczyć m.in. tron z wizyty papieża. Można było posłuchać również wspomnień pracowników KUL z Ojca Świętego.