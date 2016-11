Lublin: Zakupów w Koziołku już nie zrobimy

O tym, że pawilon oddany do użytku w 1974 roku ma zostać rozebrany, mówiło się już kilka lat temu. Przedstawiciele LSS przyznawali, że zastanawiają się nad nową inwestycją w tym miejscu.

– Żeby pobudować nowe trzeba rozebrać stare. Dlatego rozpoczynamy likwidację pawilonu – mówi Mirosław Zapał, prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”. – W tej chwili trudno jednak powiedzieć, jak długo potrwają prace rozbiórkowe. Wszystko jest zależne od różnego rodzaju zgód i zezwoleń.

Po zakończeniu rozbiórki LSS uporządkuje teren.

– Ciągle myślimy co dalej w tym miejscu robić – mówi Zapał. I dodaje, że kierowana przez niego firma ma już kilka możliwych wariantów zabudowy terenu i kilka interesujących koncepcji. – Na pewno nie chcemy tam wprowadzać innej sieci handlowej. Na działce u zbiegu ul. Lipowej i Al. Racławickich chcemy wciąż prowadzić własną działalność. Zastanawiamy się natomiast nad połączeniem funkcji nowego budynku. Mógłby to być obiekt handlowo-biurowy. W tej chwili to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie – przyznaje prezes LSS „Społem”.